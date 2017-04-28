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1 мая ровно в полдень в Гомеле откроется сезон фонтанов

28.04.2017 пятница

В этот день во всех районах города для взрослых и детей пройдут концертно-развлекательные программы, посвящённые Празднику труда. В Советском районе мероприятия развернутся на площадке у фонтана по проспекту Речицкому, 45, в Железнодорожном районе – на площади Победы, в Центральном районе гомельчан и гостей города ожидают возле фонтана у цирка, а в Новобелицком районе – в сквере у фонтана по улице Ильича. Кроме этого, в час дня на площадке у парадного входа во Дворец Румянцевых и Паскевичей начнётся концерт Гомельского городского симфонического оркестра.  
Фото: Тата Каверина

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