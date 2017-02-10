Сейчас в эфире:
Какая песня звучала в эфире?
с до
 
Далее в программе:
программа передач »
Погода в гомеле подробнее
Курсы валют
10.02.17
11.02.17
EUR
Евро
2.0437
2.026
USD
Доллар США
1.9126
1.9028
RUB
Российских рублей
3.2403
3.2336
подробнее

Новости

все новости

13 февраля открывается коллективная выставка гомельских фотографов «Влюбленный февраль»

10.02.2017 пятница

13 февраля в центральной городской библиотеке имени  Герцена открывается коллективная выставка гомельских фотографов «Влюбленный февраль». В экспозиции будут представлены работы  Михаила Гута, Николая Фролова, Евгения Шевелева и Константина Мицура. Кроме всего прочего на открытии выставки будет организована фотозона «Love is», где можно будет воспользоваться услугами профессионального фотографа, а также установят «дерево любви», которое доставит тайное послание адресату. Выставка продлится до 28 февраля. Вход свободный.

Внимание! Все используемые и предоставляемые аудио-материалы, размещенные на сайте, являются собственностью их изготовителя (владельца прав) и охраняются Законом РБ "Об авторском праве и смежных правах", а также международными правовыми конвенциями. Вы можете использовать эти материалы только в том в случае, если использование производится с ознакомительными целями. Для прочих целей Вы должны купить лицензионную запись.
При любом использовании материалов c
сайта, ссылка на «Гомель FM» обязательна
На мобильную версию
2014