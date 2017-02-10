13 февраля открывается коллективная выставка гомельских фотографов «Влюбленный февраль»

13 февраля в центральной городской библиотеке имени Герцена открывается коллективная выставка гомельских фотографов «Влюбленный февраль». В экспозиции будут представлены работы Михаила Гута, Николая Фролова, Евгения Шевелева и Константина Мицура. Кроме всего прочего на открытии выставки будет организована фотозона «Love is», где можно будет воспользоваться услугами профессионального фотографа, а также установят «дерево любви», которое доставит тайное послание адресату. Выставка продлится до 28 февраля. Вход свободный.