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15 февраля отмечается День памяти воинов-интернационалистов

08.02.2017 среда

В этом году памятные меро­приятия стартуют  12 февраля. В этот день «афган­цы» посе­тят места захоронений своих двенадцати погибших в чужих горах земляков. Продолжатся мероприятия 14 фев­раля. В администрациях районов областного центра пройдёт приём семей погибших и участников тех событий. А вече­ром в ГЦК выступит российский ансамбль «Голубые береты». 15 февраля пройдет областная поминальная акция «Зажги свечу памяти». Около мемориала погибшим воинам-интернационалистам, на Аллее памя­ти в микрорайоне Любенский, будут возложены цветы и состоится траур­ный митинг.

Фото: Тата Каверина

 

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