15 февраля отмечается День памяти воинов-интернационалистов

В этом году памятные мероприятия стартуют 12 февраля. В этот день «афганцы» посетят места захоронений своих двенадцати погибших в чужих горах земляков. Продолжатся мероприятия 14 февраля. В администрациях районов областного центра пройдёт приём семей погибших и участников тех событий. А вечером в ГЦК выступит российский ансамбль «Голубые береты». 15 февраля пройдет областная поминальная акция «Зажги свечу памяти». Около мемориала погибшим воинам-интернационалистам, на Аллее памяти в микрорайоне Любенский, будут возложены цветы и состоится траурный митинг.
Фото: Тата Каверина