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17 февраля стартует программа 19 тура чемпионата Беларуси по мини-футболу

17.02.2017 пятница

В в Бресте местный «Аматар» будет принимать «Столицу». Игру, которая начнётся в 21.00, в прямом эфире покажет телеканал «Беларусь-5». Команды нашего региона свои поединки проведут в субботу и воскресенье. Гомельская БЧ 18 февраля ждёт в гости могилёвский «Форте». Встреча начнётся в 14.00 в спорткомплексе «Локомотив». А в воскресенье, 19 февраля, здесь же «Агрокомбинат «Южный» сразится с микашевичским «Гранитом». Начало – в 16.00. Лидер первенства ВРЗ в этом туре играет в гостях у столичного «Дорожника». 

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