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1/8 Кубка Беларусти по мини-футболу позади

26.12.2016 понедельник

Матчи этого этапа состоялись в эту субботу. К сожалению, в следующую стадию турнира смог пройти лишь единственный представитель нашего региона. Гомельский ВРЗ в поединке с брестским «Аматаром» праздновал победу со счетом 3:1. Остальные гомельские команды потерпели поражения. «Агрокомбинат «Южный» в упорной борьбе уступил столичному «Дорожнику» - 3:2, БЧ проиграл «Борисову-900» со счетом 2:1, а оршанский «Витэн» крупно выиграл у представитель второго дивизиона «Авангарда» - 4:1. Таким образом, в четвертьфинале, игры которого стартуют уже 29 декабря, ВРЗ померяется силами с минским «Дорожником». 

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