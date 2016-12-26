1/8 Кубка Беларусти по мини-футболу позади

Матчи этого этапа состоялись в эту субботу. К сожалению, в следующую стадию турнира смог пройти лишь единственный представитель нашего региона. Гомельский ВРЗ в поединке с брестским «Аматаром» праздновал победу со счетом 3:1. Остальные гомельские команды потерпели поражения. «Агрокомбинат «Южный» в упорной борьбе уступил столичному «Дорожнику» - 3:2, БЧ проиграл «Борисову-900» со счетом 2:1, а оршанский «Витэн» крупно выиграл у представитель второго дивизиона «Авангарда» - 4:1. Таким образом, в четвертьфинале, игры которого стартуют уже 29 декабря, ВРЗ померяется силами с минским «Дорожником».