18 марта в Гомеле проведут "Гуканне вясны"

Это народный праздник, существующий еще с языческих времен, посвящен приходу весны и знаменуется прилетом птиц. Местом гуляний станет набережная реки Сож на территории дворцово-паркового ансамбля. Организаторы предложат гостям поучаствовать в хороводах и играх, самостоятельно сделать обрядовую выпечку в форме птичек, разложить костер, на котором можно будет приготовить блины и яичницу, а затем сжечь на нем чучело Зимы. Организатором праздника выступает филиал Ветковского музея старообрядчества и белорусских традиций имени Шклярова в Гомеле.

