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19 мая в "Арт-кафе на Ирининской" состоится презентация второй книги Фёдора Бусла "Хрупкая вечность"

18.05.2017 четверг

В мероприятии примут участие интересные творческие гости, мэтры пера региона. Не обойдется без сюрпризов. Начало мероприятия в 18 часов 30 минут.

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