20 марта гомельские стоматологи проведут "прямые линии" и бесплатные консультации

Гомельчане смогут получить ответы на вопросы, касающиеся профилактики и лечения стоматологических заболеваний. Акция пройдёт во Всемирный день здоровья полости рта - 20 марта. В этот день «прямые линии» проведут специалисты-стоматологи. С 10 до 13 часов можно будет обращаться по номеру 75-83-27. А с 12 до 14 часов – время «детского приёма по телефону». Номер – 77-64-41. Кроме того, 20 марта областная стоматологическая поликлиника приглашает на бесплатные консультации для взрослых, а детская стоматология на Советской предложит профосмотр маленьким пациентам.