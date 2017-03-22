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22 апреля Беларусь ждет большая уборка

22.03.2017 среда

Всем, кто хочет поучаствовать в акции, нужно найти грязное место, а в этом поможет карта на сайте letsdoit.by, зарегистрироваться как участник, организовать уборку вместе с друзьями или присоединиться к уже организованной уборке. В этом году, кстати, уборки не ограничатся одной датой, а будут проходить на протяжении сезона, который закончится 30 сентября. Отмечу, «Зробім!» — часть всемирного движения «Let`s Do It!», которое объединяет 113 стран и 16 миллионов волонтёров. Первые уборки «Зробім!» прошли в Беларуси в 2012 году. 

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