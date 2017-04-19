22 апреля, в Гомеле впервые состоятся Кубок Республики Беларусь и республиканские соревнования по спортивной ходьбе «Наши надежды»
19.04.2017 среда
Состязания пройдут на Восточном обходе от пересечения с улицей Бородина до пересечения с бульваром «Газета «Гомельская правда». Открытие соревнований в 9.00 в средней школе №72. Старт участников в 9 часов 30 минут.
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