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22 апреля, в Гомеле впервые состоятся Кубок Республики Беларусь и республиканские соревнования по спортивной ходьбе «Наши надежды»

19.04.2017 среда

Состязания пройдут на Восточном обходе от пересечения с улицей Бородина до пересечения с бульваром «Газета «Гомельская правда». Открытие соревнований в 9.00 в средней школе №72. Старт участников в 9 часов 30 минут.

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