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25 предприятий Гомельщины - лауреаты конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь»

05.04.2017 среда

25 предприятий Гомельской области признаны лауреатами конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» 2016 года в соответствии с постановлением Госстандарта. Специальная награда «Лучший в регионе» присуждена Туровскому молочному комбинату, «Гомсельмашу», частному учреждению образования «Центр подготовки, повышения квалификации и переподготовки рабочих «Искусство знания» и экспериментальному лесоохотничьему хозяйству «Лясковичи». Последнее – также получило специальную награду «Лучший в отрасли». Кроме того, 11 предприятий Гомельской области удостоены диплома «Стабильное качество». В нынешнем году эти награды были введены впервые. 

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