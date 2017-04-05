25 предприятий Гомельщины - лауреаты конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь»

25 предприятий Гомельской области признаны лауреатами конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» 2016 года в соответствии с постановлением Госстандарта. Специальная награда «Лучший в регионе» присуждена Туровскому молочному комбинату, «Гомсельмашу», частному учреждению образования «Центр подготовки, повышения квалификации и переподготовки рабочих «Искусство знания» и экспериментальному лесоохотничьему хозяйству «Лясковичи». Последнее – также получило специальную награду «Лучший в отрасли». Кроме того, 11 предприятий Гомельской области удостоены диплома «Стабильное качество». В нынешнем году эти награды были введены впервые.