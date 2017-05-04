6 тур чемпионата страны по футболу «Славия-Мозырь» проведет у себя дома против именитого соперника

На стадионе «Юность» 6 мая полесские футболисты сыграют с борисовским БАТЭ. В данный момент борисовчане занимают первое место в турнирной таблице чемпионата, у них 11 набранных баллов. А у мозырян 5 очков в активе и 13 позиция в лиге.