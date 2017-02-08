7 ноября планируется запуск завода сульфатной беленой целлюлозы в Светлогорске

Об этом сообщил министр лесного хозяйства Михаил Амельянович. Для работы этого предприятия потребуется большое количество древесины – около 2,5 миллионов кубометров в год. По словам Михаила Амельяновича, у нас в стране с каждым годом увеличивается количество перерабатываемой древесины. В прошлом году, к примеру, переработали 6 миллионов кубометров. А это на 800 тысяч больше, чем в 2015 году. В этом году перед отраслью стоит задача обеспечить сырьем все деревообрабатывающие предприятия. Цель - получить экспортно-ориентированную продукцию с более высокой добавленной стоимостью.