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7 ноября планируется запуск завода сульфатной беленой целлюлозы в Светлогорске

08.02.2017 среда

Об этом сообщил министр лесного хозяйства Михаил Амельянович. Для работы этого предприятия потребуется большое количество древесины – около 2,5 миллионов кубометров в год. По словам Михаила Амельяновича, у нас в стране с каждым годом увеличивается количество перерабатываемой древесины. В прошлом году, к примеру,  переработали 6 миллионов кубометров. А это на 800 тысяч больше, чем в 2015 году. В этом году перед отраслью стоит задача обеспечить сырьем все деревообрабатывающие предприятия. Цель - получить экспортно-ориентированную продукцию с более высокой добавленной стоимостью.

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