9 февраля - морозы до 27 градусов

Морозы до 27 градусов ожидаются в Беларуси 9 февраля. В Гомеле по прогнозу ночью будет до 23 мороза, днем – до 13. В МЧС напомнили, что сильные холода чреваты обморожениями. Пострадать можно в считанные минуты. Чтобы не замёрзнуть, нужно двигаться. Также стоит снять кольца и часы – это улучшает циркуляцию крови. В холода становится выше количества «печных» пожаров. Спасатели рекомендуют топить печь не более 3 раз в день с перерывами. Топку нужно прекращать за 2 часа до сна. Замёрзшие системы отопления можно отогревать при помощи горячего песка, воды или специального прибора.