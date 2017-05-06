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9 мая в Гомеле на 25 площадках отпразднуют день Победы

06.05.2017 суббота

В частности, в Советском районе праздничные мероприятия пройдут около Любенского озера. Здесь с 5 часов вечера запланированы тематические интерактивные выставки и экспозиции школьных музеев боевой славы. Пройдет военно-патриотическая  квест-игра, запланированы мастер-классы и пленэр.  Концертная программа стартует в половину шестого вечера. Ближе к 11 часам вечера состоится акция «Салют, Победа!», в рамках которой массово исполнят всем известную песню «День Победы». Ровно в 11 часов вечера – праздничный фейерверк.

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