9 мая в Гомеле на 25 площадках отпразднуют день Победы

В частности, в Советском районе праздничные мероприятия пройдут около Любенского озера. Здесь с 5 часов вечера запланированы тематические интерактивные выставки и экспозиции школьных музеев боевой славы. Пройдет военно-патриотическая квест-игра, запланированы мастер-классы и пленэр. Концертная программа стартует в половину шестого вечера. Ближе к 11 часам вечера состоится акция «Салют, Победа!», в рамках которой массово исполнят всем известную песню «День Победы». Ровно в 11 часов вечера – праздничный фейерверк.