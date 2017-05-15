АБФФ приглашает поучаствовать в большом футбольном семейном фестивале

«Папа, мама, я – футбольная семья!» - Белорусская федерация футбола проводит большой футбольный семейный фестиваль для всех желающих. В этом году проект организован в два этапа. На первом состоятся региональные фестивали в каждом областном центре страны. 10 лучших футбольных семей от каждой области в сентябре примут участие в республиканском финале в Минске. Областной этап в Гомеле пройдёт 20 мая на стадионе СДЮШОР-8 на улице Сожской. Ещё не поздно подать заявку на участие (до 18.05). Необходимо лишь желание минимум 3-х членов семьи - папы, мамы и одного ребёнка (но, чем больше детей, тем больше шансов на победу). Всем участникам приготовлены подарки, а победителям и призёрам – медали и ценные призы. Форму для заполнения заявки несложно найти по интернет-запросу «Папа, мама, я – футбольная семья!».