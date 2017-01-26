Абсолютное большинство промышленных предприятий Гомельской области работают в плюс

Абсолютное большинство промышленных предприятий Гомельской области в январе текущего года демонстрируют положительную динамику в работе. Об этом сообщил председатель облисполкома Владимир Дворник. Согласно оперативным данным, темпы роста объема промышленного производства в регионе в январе составят около 103%. Единственный нюанс, отметил глава региона, этот показатель просчитан без учета Мозырского НПЗ, который по объективным причинам работает не в полную силу. Вместе с тем имеются в области так называемые проблемные субъекты хозяйствования.