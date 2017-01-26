Сейчас в эфире:
Какая песня звучала в эфире?
с до
 
Далее в программе:
программа передач »
Погода в гомеле подробнее
Курсы валют
27.01.17
28.01.17
EUR
Евро
2.0741
2.0699
USD
Доллар США
1.9321
1.9394
RUB
Российских рублей
3.2401
3.2152
подробнее

Новости

все новости

Абсолютное большинство промышленных предприятий Гомельской области работают в плюс

26.01.2017 четверг

Абсолютное большинство промышленных предприятий Гомельской области в январе текущего года демонстрируют положительную динамику в работе. Об этом сообщил председатель облисполкома Владимир Дворник. Согласно оперативным данным, темпы роста объема промышленного производства в регионе в январе составят около 103%. Единственный нюанс, отметил глава региона, этот показатель просчитан без учета Мозырского НПЗ, который по объективным причинам работает не в полную силу. Вместе с тем имеются в области так называемые проблемные субъекты хозяйствования. 

Внимание! Все используемые и предоставляемые аудио-материалы, размещенные на сайте, являются собственностью их изготовителя (владельца прав) и охраняются Законом РБ "Об авторском праве и смежных правах", а также международными правовыми конвенциями. Вы можете использовать эти материалы только в том в случае, если использование производится с ознакомительными целями. Для прочих целей Вы должны купить лицензионную запись.
При любом использовании материалов c
сайта, ссылка на «Гомель FM» обязательна
На мобильную версию
2014