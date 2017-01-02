Беларусь в 2017 году примет более 70 международных спортивных мероприятий

В частности, с 4 по 7 января пройдёт Рождественский международный турнир любителей хоккея. В феврале состоится Кубок мира по шорт-треку. В сентябре запланировано проведение международного биатлонного фестиваля "Гонка легенд". В мае пройдут международные соревнования по велоспорту на треке. Также в списке: континентальный кубок по дзюдо, чемпионат мира по классическому пауэрлифтингу, этап Кубка мира по прыжкам на батуте, чемпионаты Европы по самбо и боевому самбо, современному пятиборью, молодёжный - по фехтованию, чемпионат мира по муай-тай, и многое другое.