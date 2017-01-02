Сейчас в эфире:
Какая песня звучала в эфире?
с до
 
Далее в программе:
программа передач »
Погода в гомеле подробнее
Курсы валют
03.01.17
04.01.17
EUR
Евро
2.045
2.0545
USD
Доллар США
1.9585
1.9666
RUB
Российских рублей
3.244
3.2142
подробнее

Новости

все новости

Беларусь в 2017 году примет более 70 международных спортивных мероприятий

02.01.2017 понедельник

В частности, с 4 по 7 января пройдёт Рождественский международный турнир любителей хоккея. В феврале состоится Кубок мира по шорт-треку. В сентябре запланировано проведение международного биатлонного фестиваля "Гонка легенд". В мае пройдут международные соревнования по велоспорту на треке. Также в списке: континентальный кубок по дзюдо, чемпионат мира по классическому пауэрлифтингу, этап Кубка мира по прыжкам на батуте, чемпионаты Европы по самбо и боевому самбо, современному пятиборью, молодёжный - по фехтованию, чемпионат мира по муай-тай, и многое другое.

Внимание! Все используемые и предоставляемые аудио-материалы, размещенные на сайте, являются собственностью их изготовителя (владельца прав) и охраняются Законом РБ "Об авторском праве и смежных правах", а также международными правовыми конвенциями. Вы можете использовать эти материалы только в том в случае, если использование производится с ознакомительными целями. Для прочих целей Вы должны купить лицензионную запись.
При любом использовании материалов c
сайта, ссылка на «Гомель FM» обязательна
На мобильную версию
2014