Белоруска дважды пыталась провезти из Украины сало общим весом около 300 кг

Две попытки провоза контрабандного сала из Украины пресекли гомельские таможенники в пункте пропуска “Новая Гута”. Обе пыталась совершить 40-летняя белоруска. Сперва она везла 170 кг солёного сала под вещами на сидениях, в картонных коробках и в детской люльке в машине, в которой ехала как пассажир. Женщину осудили. Но она не угомонилась и через неделю после суда сама села за руль микроавтобуса, спрятав в нём под обшивкой крыши ещё около 120 килограммов сала. Материалы дела в отношении контрабандистки снова будут направлены на в суд.