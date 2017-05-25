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Белоруска дважды пыталась провезти из Украины сало общим весом около 300 кг

25.05.2017 четверг

Две попытки провоза контрабандного сала из Украины пресекли гомельские таможенники в пункте пропуска “Новая Гута”. Обе пыталась совершить 40-летняя белоруска. Сперва она везла 170 кг солёного сала под вещами на сидениях, в картонных коробках и в детской люльке в машине, в которой ехала как пассажир. Женщину осудили. Но она не угомонилась и через неделю после суда сама села за руль микроавтобуса, спрятав в нём под обшивкой крыши ещё около 120 килограммов сала. Материалы дела в отношении контрабандистки снова будут направлены на в суд. 

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