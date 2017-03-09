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Белорусы в феврале продали валюты больше, чем купили

09.03.2017 четверг

Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка. За февраль население продало наличной и безналичной валюты на сумму более $1 млрд в эквиваленте, купило - $855 млн. Чистая продажа инвалюты физлицами составила почти $300 млн.

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