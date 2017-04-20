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Беспрецедентное для страны событие: в Гомеле состоится первый в Беларуси экомарафон

20.04.2017 четверг

Первый в Беларуси экомарафон состоится в Гомеле 22 апреля. Как сообщили в местном представительстве Белорусской федерации лёгкой атлетики, зарегистрировались уже более 4300 человек. Бегунов разделят на 2 категории. Самый массовый - так называемый "корпоративный забег". Его участникам предстоит преодолеть чуть более шести километров. Настоящие же марафонцы (а их будет около 200) побегут классическую марафонскую дистанцию - 42 километра 195 метров. Старт – 22 апреля в 11 часов на пересечении набережной Сожа и улицы Моисеенко.  Финиш – там же. Запланированы развлекательные мероприятия и паста-шоу, а все участники марафона получат приглашение на макаронный ужин. Для участия необходимо получить специальный нагрудный номер. Это можно сделать во Дворце лёгкой атлетики на улице Юбилейной завтра (21.04) с 10.00 до 18.00. Последняя возможность – непосредственно перед стартом марафона на Набережной - 22 апреля с 8 до 10 часов. 

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