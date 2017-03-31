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Бизнесмен-строитель обманывал жителей Гомельской области

31.03.2017 пятница

Следователи завершили расследование многоэпизодного уголовного дела. Как выяснилось, предприниматель заключал с людьми договоры на оказание услуг по строительству и ремонту, брал максимальную предоплату. Свои обязательства он выполнял частично либо вообще игнорировал. По уголовному делу признаны потерпевшими более 50 жителей Гомеля, Буда-Кошелёво, Ветки, Добруша, Гомельского и Речицкого районов. Также следствие установило, что бизнесмен брал деньги в долг, который потом не возвращал. Мужчине предъявлено обвинение в мошенничестве, совершённом в особо крупном размере. 

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