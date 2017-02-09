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БМЗ - лучший в сфере экологии за 2015 год

09.02.2017 четверг

Белорусский металлургический завод по итогам 2015 года признан лучшим в республике в сфере осуществления экологической деятельности. Подтверждением тому стал диплом победителя и золотая медаль в номинации «Социально ответственный бренд». Награды предприятие получило в одном из самых престижных в Беларуси бизнес-конкурсов «Бренд года». Отметим, что на БМЗ рациональный характер обращения с отходами производства. В 2015-м более 80% их было отправлено на дальнейшую переработку, а почти 15% использовано повторно.

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