БМЗ - лучший в сфере экологии за 2015 год

Белорусский металлургический завод по итогам 2015 года признан лучшим в республике в сфере осуществления экологической деятельности. Подтверждением тому стал диплом победителя и золотая медаль в номинации «Социально ответственный бренд». Награды предприятие получило в одном из самых престижных в Беларуси бизнес-конкурсов «Бренд года». Отметим, что на БМЗ рациональный характер обращения с отходами производства. В 2015-м более 80% их было отправлено на дальнейшую переработку, а почти 15% использовано повторно.