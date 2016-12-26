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Более 3,5 тысяч пиротехнических изделий изъяли в регионе за прошедшие выходные

26.12.2016 понедельник

Как сообщили в областном УВД, в Калинковичах индивидуальный предприниматель хранила пиротехнику в торговом павильоне, нарушая правила пожарной безопасности. В Добрушском районе правоохранители нашли более 500 единиц салютов и фейерверков. Пиротехника принадлежала гомельскому бизнесмену, необходимых документов на неё не было.

 

УВД Гомельской области напоминает об ответственности за незаконную торговлю пиротехникой. Субъекты торговли, которые занимаются её продажей, должны придерживаться техрегламентов Таможенного союза и правил пожарной безопасности. Строго запрещена продажа пиротехники детям до 15 лет. За нарушение -- штраф до десяти базовых.

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