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Большой футбольный праздник ожидается 14 января в Светлогорске

13.01.2017 пятница

В этот день исполняется 25 лет старейшему мини-футбольному клубу Беларуси – светлогорскому ЦКК. Празднование начнётся в 13 часов матчем молодёжного чемпионата страны, в котором светлогорцы примут действующего чемпиона – команду Гомельского университета. Затем, в 15 часов, стартует поединок взрослых футболистов. За команду ЦКК сыграют её лучшие воспитанники, разбросанные сейчас по другим клубам. Соперничать они будут со сборной Беларуси. Кстати, за эти 25 лет Светлогорск подготовил для национальной сборной 17 футболистов. Причём, в биографии двоих -  Геннадия Близнюка и Артёма Челядинского - есть место выступлениям и за футбольную сборную, и за мини-футбольную. 

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