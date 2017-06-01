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Британские ученые выяснили, когда хирургов заменят роботы

01.06.2017 четверг

Британские ученые выяснили, когда искусственный интеллект сможет заменить некоторую человеческую деятельность. Уже в 2024 году переводчики останутся без работы, так как искусственный интеллект сможет работать с любыми языками. 

Еще через два года ИИ сможет самостоятельно писать эссе, а еще через год — заменит водителей грузового транспорта. Новыми технологиями в 2027 году смогут заменить продавцов и кассиров в магазинах. 

В 2049 году искусственный интеллект сможет посоперничать с писателями, специализирующимися на беллетристике. А в 2053 году ненужными станут даже хирурги. Ближе к середине следующего века компьютер полностью заменит человеческую рабочую силу, считают ученые.

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