Британский актер Колин Ферт запросил гражданство Италии

Британский актер Колин Ферт подал заявку на получение итальянского гражданства из-за Brexit, сообщают информагенства.



По словам источников, актер обеспокоен последствиями решения о том, что Великобритания покидает Европейский союз.



Представитель актера подтвердил, что Ферт подал заявку на двойное гражданство (британское и итальянское), чтобы иметь те же документы, что его жена и дети, однако не уточнил, связано ли это решение с Brexit.



Отметим, что британцам могут предложить купить гражданство ЕС после Brexit.