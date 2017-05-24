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Британский актер Колин Ферт запросил гражданство Италии

24.05.2017 среда

Британский актер Колин Ферт подал заявку на получение итальянского гражданства из-за Brexit, сообщают информагенства. 

По словам источников, актер обеспокоен последствиями решения о том, что Великобритания покидает Европейский союз. 

Представитель актера подтвердил, что Ферт подал заявку на двойное гражданство (британское и итальянское), чтобы иметь те же документы, что его жена и дети, однако не уточнил, связано ли это решение с Brexit. 

Отметим, что британцам могут предложить купить гражданство ЕС после Brexit.

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