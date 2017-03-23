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БЖД проведёт эксперимент по организации таможенного и пограничного контроля на минском вокзале

23.03.2017 четверг

Белорусская железная дорога 12 апреля проведёт экспериментальные поездки поездов Минск-Вильнюс и Вильнюс-Минск с проведением процедур пограничного и таможенного контроля на станции «Минск-Пассажирский». При этом поезд будет следовать без остановок на станциях Молодечно и Гудогай. БЖД обращает внимание, что 12 апреля посадка в поезд №805 Минск-Вильнюс начнётся в 7.15 и закончится в 7.45. Поезд отправится со станции в 8 часов. Перед этим за 15 минут пограничники и таможенники проведут контрольные мероприятия. То же самое будет вечером после прибытия поезда №806 Вильнюс-Минск. Подробности можно узнать на сайте БЖД, в кассах и по телефонам справочных служб. 

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