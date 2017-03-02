Сейчас в эфире:
Какая песня звучала в эфире?
с до
 
Далее в программе:
программа передач »
Погода в гомеле подробнее
Курсы валют
03.03.17
04.03.17
EUR
Евро
2.0003
2.0003
USD
Доллар США
1.9002
1.9002
RUB
Российских рублей
3.2536
3.2536
подробнее

Новости

все новости

Декрет №3: Минздрав разъяснил порядок подтверждения периода временной нетрудоспособности

02.03.2017 четверг

Министерство здравоохранения разъяснило порядок подтверждения периода временной нетрудоспособности граждан, не имевших в 2015-2016 годах места работы. Наличие временной нетрудоспособности в прошлом определяется только врачебно-консультационной комиссией той организации здравоохранения, которая оказывала человеку медпомощь. Речь идёт об оказании помощи при острых заболеваниях, обострении или декомпенсации хронических заболеваний, оперативных вмешательствах. Также во внимание принимается период медицинского наблюдения женщин во время беременности, родов и послеродовой период. Подробности можно узнать из письма, размещённого на сайте Минздрава. 

Внимание! Все используемые и предоставляемые аудио-материалы, размещенные на сайте, являются собственностью их изготовителя (владельца прав) и охраняются Законом РБ "Об авторском праве и смежных правах", а также международными правовыми конвенциями. Вы можете использовать эти материалы только в том в случае, если использование производится с ознакомительными целями. Для прочих целей Вы должны купить лицензионную запись.
При любом использовании материалов c
сайта, ссылка на «Гомель FM» обязательна
На мобильную версию
2014