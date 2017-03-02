Декрет №3: Минздрав разъяснил порядок подтверждения периода временной нетрудоспособности

Министерство здравоохранения разъяснило порядок подтверждения периода временной нетрудоспособности граждан, не имевших в 2015-2016 годах места работы. Наличие временной нетрудоспособности в прошлом определяется только врачебно-консультационной комиссией той организации здравоохранения, которая оказывала человеку медпомощь. Речь идёт об оказании помощи при острых заболеваниях, обострении или декомпенсации хронических заболеваний, оперативных вмешательствах. Также во внимание принимается период медицинского наблюдения женщин во время беременности, родов и послеродовой период. Подробности можно узнать из письма, размещённого на сайте Минздрава.