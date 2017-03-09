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Декрет №3 отменять не станут, но в течение года поручено не взыскивать соответствующий сбор

09.03.2017 четверг

Данное решение сегодня, 9 марта, озвучил Президент Александр Лукашенко. По его словам, декрет не является экономическим и финансовым. Его цель - заставить работать тех, кто должен, и кто может. Обращаясь к чиновникам и депутатам, глава государства сказал, цитата: «...у вас должны быть эти списки бездельников, которых надо заставить работать. А честных людей не надо было трогать вообще". Также Президент сказал, что за 2016 год с тех, кто должен платить, деньги взиматься не будут. А те, кто заплатил, не будут платить в 2017-м.

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