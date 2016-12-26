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Депутаты утвердили бюджет области на 2017 год

26.12.2016 понедельник

Сессия Гомельского областного Совета депутатов 26 декабря утвердила показатели социально-экономического развития и бюджет на следующий год. Основное внимание в 2017-м будет уделено повышению производительности труда, увеличению объема экспорта товаров и услуг, а также созданию новых рабочих мест. Производительность труда должна будет составить 101%, экспорт услуг 104%, валовой региональный продукт чуть более 101%. Как отметил зампред Гомельского облисполкома Андрей Конюшко, все показатели разрабатывались с учетом реального экономического положения в самой Беларуси и в основных странах-партнерах.

 

Что касается бюджета, то его наполняемость будет зависит в первую очередь от результатов работы реального сектора экономики. Дефицита на следующий год не запланировано, но жить придется “по средствам”. Среди основных источников финансовых поступлений в областной бюджет – налоги, доходы от использования государственного имущества, дивиденды по акциям, а также государственные субвенции. Что касается расходов, то здесь, как и в предыдущие годы, главное внимание так называемым “гарантированным долгам”.

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