Сейчас в эфире:
Какая песня звучала в эфире?
с до
 
Далее в программе:
программа передач »
Погода в гомеле подробнее
Курсы валют
23.03.17
24.03.17
EUR
Евро
2.0339
2.0339
USD
Доллар США
1.8854
1.8854
RUB
Российских рублей
3.2651
3.2651
подробнее

Новости

все новости

ДТП в Кормянском районе: одного из водителей зажало в салоне

23.03.2017 четверг

В Кормянском районе потребовалась помощь спасателей, чтобы извлечь из салона пострадавшего в аварии водителя. Утром на центр оперативного управления районного отдела по ЧС поступило сообщение о ДТП с участием двух легковых автомобилей на дороге Корма-Чечерск. В одной из машин зажало водителя. При помощи гидравлического инструмента мужчина был деблокирован спасателями и передан работникам скорой. Предполагается, что происшествие спровоцировал сильный туман. МЧС призывает всех быть бдительными и предельно осторожными на дороге. 

Внимание! Все используемые и предоставляемые аудио-материалы, размещенные на сайте, являются собственностью их изготовителя (владельца прав) и охраняются Законом РБ "Об авторском праве и смежных правах", а также международными правовыми конвенциями. Вы можете использовать эти материалы только в том в случае, если использование производится с ознакомительными целями. Для прочих целей Вы должны купить лицензионную запись.
При любом использовании материалов c
сайта, ссылка на «Гомель FM» обязательна
На мобильную версию
2014