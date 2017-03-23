ДТП в Кормянском районе: одного из водителей зажало в салоне

В Кормянском районе потребовалась помощь спасателей, чтобы извлечь из салона пострадавшего в аварии водителя. Утром на центр оперативного управления районного отдела по ЧС поступило сообщение о ДТП с участием двух легковых автомобилей на дороге Корма-Чечерск. В одной из машин зажало водителя. При помощи гидравлического инструмента мужчина был деблокирован спасателями и передан работникам скорой. Предполагается, что происшествие спровоцировал сильный туман. МЧС призывает всех быть бдительными и предельно осторожными на дороге.