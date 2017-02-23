ФК «Гомель» одержал победу в товарищеском матче с земляками из «Локомотива»
23.02.2017 четверг
Спарринг завершился со счётом 2:1 в пользу "зелёно-белых". Правда, один из двух забитых в ворота «Локомотива» мячей оказался автоголом. Уже в субботу, 25 февраля, «Гомель» проведёт очередной поединок. На этот раз – в Пинске с местной «Волной».
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