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ФК “Гомель” продолжает подготовку к новому сезону

20.02.2017 понедельник

Уже в среду “зелено-белые” проведут свой очередной спарринг против гомельского “Локомотива”. Свой предыдущий поединок гомельчане провели на выходных. В Бобруйске “Гомель” играл против могилевского “Днепра”. Этот поединок завершился вничью – 1:1. При этом все голы в игре забили гомельчане. На 4 минуте встречи Стас Сазонович случайно закатил мяч в свою сетку ворот, а на 45 минуте встречи Руслан Юденков установил паритет на табло. Гол был забит с 11-ти метровой отметки, за снос новобранца гомельчан Нивалдо.

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