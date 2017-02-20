ФК “Гомель” продолжает подготовку к новому сезону

Уже в среду “зелено-белые” проведут свой очередной спарринг против гомельского “Локомотива”. Свой предыдущий поединок гомельчане провели на выходных. В Бобруйске “Гомель” играл против могилевского “Днепра”. Этот поединок завершился вничью – 1:1. При этом все голы в игре забили гомельчане. На 4 минуте встречи Стас Сазонович случайно закатил мяч в свою сетку ворот, а на 45 минуте встречи Руслан Юденков установил паритет на табло. Гол был забит с 11-ти метровой отметки, за снос новобранца гомельчан Нивалдо.