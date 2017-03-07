Сейчас в эфире:
Какая песня звучала в эфире?
с до
 
Далее в программе:
программа передач »
Погода в гомеле подробнее
Курсы валют
07.03.17
08.03.17
EUR
Евро
2.0203
2.0123
USD
Доллар США
1.9031
1.9023
RUB
Российских рублей
3.2651
3.2698
подробнее

Новости

все новости

ГАИ с сегодняшнего дня проведет акцию «Стань видимым – будь в безопасности!»

07.03.2017 вторник

С 7 по 17 марта по всей Беларуси Госавтоинспекция проведет акцию под названием «Стань видимым – будь в безопасности!». Она направлена на профилактику и предупреждение ДТП с участием пешеходов. В ходе проведения данного мероприятия особое внимание будет уделено участкам дороги, наиболее подверженным риску совершения наездов на пешеходов и велосипедистов. Ежедневно личный состав Госавтоинспекции будет осуществлять надзор за соблюдением правил перехода проезжей части, а также пресекать нарушения данных правил.

Внимание! Все используемые и предоставляемые аудио-материалы, размещенные на сайте, являются собственностью их изготовителя (владельца прав) и охраняются Законом РБ "Об авторском праве и смежных правах", а также международными правовыми конвенциями. Вы можете использовать эти материалы только в том в случае, если использование производится с ознакомительными целями. Для прочих целей Вы должны купить лицензионную запись.
При любом использовании материалов c
сайта, ссылка на «Гомель FM» обязательна
На мобильную версию
2014