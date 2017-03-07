ГАИ с сегодняшнего дня проведет акцию «Стань видимым – будь в безопасности!»

С 7 по 17 марта по всей Беларуси Госавтоинспекция проведет акцию под названием «Стань видимым – будь в безопасности!». Она направлена на профилактику и предупреждение ДТП с участием пешеходов. В ходе проведения данного мероприятия особое внимание будет уделено участкам дороги, наиболее подверженным риску совершения наездов на пешеходов и велосипедистов. Ежедневно личный состав Госавтоинспекции будет осуществлять надзор за соблюдением правил перехода проезжей части, а также пресекать нарушения данных правил.