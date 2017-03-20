Гандбол. Сборные Беларуси провели международные встречи

Мужская сборная Беларуси по гандболу провела два товарищеских поединка с командой Швейцарии. Матчи прошли на площадке швейцарцев. В первом - хозяева были сильнее, игра завершилась их победой со счётом 32:28. Во втором спарринге белорусы оказали более упорное сопротивление и сумели добиться ничьей - 31:31. В составе нашей дружины выступили два игрока гандбольного клуба «Гомель» - линейный Алексей Ушал и разыгрывающий Богдан Сергель. Во второй игре они забросили по одному мячу.

А женская сборная Беларуси по гандболу выиграла международный турнир в Польше. Соревнования прошли в городе Гданьске. Помимо белорусок и полячек, за награды боролись команды Украины и Словакии. Турнир прошёл по однокруговой системе - каждой дружине предстояло провести по три матча. Белоруски одержали победы над всеми соперницами и заняли первое место. Второй стала сборная Польши, третьей – Словакии. В составе белорусской команды – три гандболистки “Гомеля”: вратарь Валентина Кумпель, правая крайняя Кристина Ахраменко и линейная Виктория Шамановская.