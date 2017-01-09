Гандболистки «Гомеля» дважды сыграли вничью с российской «Звездой»

Женская команда ГК «Гомель» дважды сыграла вничью с российской «Звездой». 7 и 8 января подопечные Томажа Чатера на домашней площадке проводили товарищеские поединки с титулованной командой из Звенигорода. Клуб «Звезда» некогда становился чемпионом России, неоднократно был призёром, обладателем кубка и суперкубка своей страны. Ранее «Гомель» и «Звезда» уже встречались на площадке российских гандболисток. Тогда гомельчанки уступили в двух матчах. Теперь же в родных стенах – хоть и не удалось выиграть, зато не проиграли. Первый матч завершился со счётом 33:33, а второй – 28:28.