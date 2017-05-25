Гандболисты "Гомеля" выиграли первый матч за бронзу чемпионата Беларуси

Состоялись первые матчи финальной серии мужского чемпионата Беларуси по гандболу. «Гомель», который оспаривает бронзу с гродненским «Крононом», вчера в гостях одержал победу со счётом 29:23 и повёл в серии - 1:0. За золото сражаются минский СКА и БГК имени Мешкова. Первый матч прошёл в столице и был крайне напряжённым. Основное время завершилось вничью – 27:27, а в дополнительное победу вырвали брестчане - 34:31. Напомню, финальные серии длятся до трёх побед. Следующие матчи состоятся 27 и 28 мая в Бресте и Гомеле.