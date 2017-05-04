Гомель примет «Финал четырёх» мужского Кубка страны по гандболу

На два дня – 13 и 14 мая – Гомель превратится в гандбольную столицу Беларуси. В нашем областном центре состоится «Финал четырёх» мужского Кубка страны по гандболу. Причём, что неожиданно, матчи пройдут не во дворце игровых видов спорта, а в Ледовом дворце. Его арену покроют специальным спортивным паркетом Taraflex. В субботу, 13 мая, состоятся полуфиналы. «БГК имени Мешкова» сразится с гродненским «Крононом», а «Гомель» – со «СКА-Минск». В воскресенье, 14 мая, победители полуфинальных матчей разыграют трофей, проигравшие поспорят за третье место.

Сейчас обладателем кубка является «БГК имени Мешкова».