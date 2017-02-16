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Гомельчан посвятят в азы гончарства на конкурсе керамики

16.02.2017 четверг

Третий открытый детский конкурс керамики пройдёт 18 февраля в Гомельском городском центре культуры. В состязании примут участие около 30 ребят из учреждений образования Гомеля, где активизирована работа с керамикой. Участники представят на суд жюри свои керамические изделия. Оценивать их будут по трём номинациям: скульптура, декоративно-прикладное искусство и групповая работа. Много позитивных эмоций организаторы обещают и гостям мероприятия. В частности, желающие смогут под руководством мастеров попробовать вылепить изделие своими руками, в том числе на гончарном круге.

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