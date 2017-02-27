Сейчас в эфире:
Какая песня звучала в эфире?
с до
 
Далее в программе:
программа передач »
Погода в гомеле подробнее
Курсы валют
27.02.17
28.02.17
EUR
Евро
1.9875
1.9893
USD
Доллар США
1.8774
1.8818
RUB
Российских рублей
3.2418
3.2508
подробнее

Новости

все новости

Гомельчане успешно выступили на открытом Кубке Беларуси по спортивной гимнастике

27.02.2017 понедельник

Соревнования прошли в Могилёве. В них участвовали спортсмены из Беларуси и Литвы. Гомель представили воспитанники СДЮШОР №4. В итоге наша женская команда в составе Светланы Лифенко, Натальи Малаевой, Анастасии Никитиной, Марии Раевской и Виктории Гариповой – лидировала в командном зачёте. А мужская команда гомельчан заняла второе место. В её составе выступили: Денис Санувонг, Кирилл Терещенко, Александр Копылов, Павел Якубов и Иван Цубатов. 

На счету гомельских гимнастов также 9 медалей в личном зачёте. Светлана Лифенко завоевала золото в опорном прыжке. Она же взяла серебро в многоборье, а также две бронзовые медали – в вольных упражнениях и на бревне. Кроме того, серебра удостоились: Анастасия Никитина - в упражнении на бревне и Денис Санувонг – в опорном прыжке. У него же - бронзовая награда в многоборье и вольных упражнениях. И ещё одно третье место – у Натальи Малаевой в многоборье. 

 

Внимание! Все используемые и предоставляемые аудио-материалы, размещенные на сайте, являются собственностью их изготовителя (владельца прав) и охраняются Законом РБ "Об авторском праве и смежных правах", а также международными правовыми конвенциями. Вы можете использовать эти материалы только в том в случае, если использование производится с ознакомительными целями. Для прочих целей Вы должны купить лицензионную запись.
При любом использовании материалов c
сайта, ссылка на «Гомель FM» обязательна
На мобильную версию
2014