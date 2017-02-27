Гомельчане успешно выступили на открытом Кубке Беларуси по спортивной гимнастике

Соревнования прошли в Могилёве. В них участвовали спортсмены из Беларуси и Литвы. Гомель представили воспитанники СДЮШОР №4. В итоге наша женская команда в составе Светланы Лифенко, Натальи Малаевой, Анастасии Никитиной, Марии Раевской и Виктории Гариповой – лидировала в командном зачёте. А мужская команда гомельчан заняла второе место. В её составе выступили: Денис Санувонг, Кирилл Терещенко, Александр Копылов, Павел Якубов и Иван Цубатов.

На счету гомельских гимнастов также 9 медалей в личном зачёте. Светлана Лифенко завоевала золото в опорном прыжке. Она же взяла серебро в многоборье, а также две бронзовые медали – в вольных упражнениях и на бревне. Кроме того, серебра удостоились: Анастасия Никитина - в упражнении на бревне и Денис Санувонг – в опорном прыжке. У него же - бронзовая награда в многоборье и вольных упражнениях. И ещё одно третье место – у Натальи Малаевой в многоборье.