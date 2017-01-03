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Гомельчане в составе юниорской сборной Беларуси по хоккею стали победителями престижного международного турнира в Канаде

03.01.2017 вторник

В Калгари прошёл турнир Mac's Midget AAA World Invitational Tournament. 17-летние белорусские хоккеисты уже на предварительной стадии были сильнее во всех четырёх матчах и заняли первое место в группе. А затем и взобрались на высшую ступень пьедестала. В составе команды на турнире выступали шестеро воспитанников гомельской хоккейной школы: вратарь Андрей Грищенко, защитники Михаил Ковалёв и Павел Денисов, нападающие Александр Ахрамович, Кирилл Межейников и Илья Пархоменко. Кстати, и тренеры сборной - Владимир Магдеев и Евгений Летов – тоже в прошлом играли за «Гомель», и тренерскую карьеру начинали в гомельской хоккейной школе. 

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