Гомельчане в составе юниорской сборной Беларуси по хоккею стали победителями престижного международного турнира в Канаде

В Калгари прошёл турнир Mac's Midget AAA World Invitational Tournament. 17-летние белорусские хоккеисты уже на предварительной стадии были сильнее во всех четырёх матчах и заняли первое место в группе. А затем и взобрались на высшую ступень пьедестала. В составе команды на турнире выступали шестеро воспитанников гомельской хоккейной школы: вратарь Андрей Грищенко, защитники Михаил Ковалёв и Павел Денисов, нападающие Александр Ахрамович, Кирилл Межейников и Илья Пархоменко. Кстати, и тренеры сборной - Владимир Магдеев и Евгений Летов – тоже в прошлом играли за «Гомель», и тренерскую карьеру начинали в гомельской хоккейной школе.