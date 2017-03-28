Гомельчанину, который выбросил из окна бывшую жену, "дали" 25 лет

К 25 годам лишения свободы в условиях усиленного режима приговорил суд жителя Гомеля, который избил и выбросил с седьмого этажа свою бывшую жену. Трагедия произошла в октябре прошлого года. Во время ссоры гомельчанин жестоко избил резиновой дубинкой бывшую супругу, затем выбросил её из окна квартиры. Спасти женщину не удалось. Помимо тюремного срока, обвиняемому также присудили крупный штраф и постановили взыскать возмещение морального вреда в пользу матери погибшей - Br75 тыс. и сестры - Br25 тыс.