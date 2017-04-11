Сейчас в эфире:
Какая песня звучала в эфире?
с до
 
Далее в программе:
программа передач »
Погода в гомеле подробнее
Курсы валют
11.04.17
12.04.17
EUR
Евро
2.0134
2.0085
USD
Доллар США
1.9027
1.8966
RUB
Российских рублей
3.3165
3.3301
подробнее

Новости

все новости

Гомельская область в этом году должна показать высокую культуру земледелия

11.04.2017 вторник

Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время рабочей поездки в Гомельскую область, в частности, посещая совхоз "Исток" Речицкого района, сообщает БЕЛТА.

Глава государства отметил, что некоторые сельхозобъекты, в том числе фермы, приведены в порядок. "Культура высокая, и это должно быть везде", - потребовал Александр Лукашенко. Особое внимание он обратил на необходимость эффективного ведения сельскохозяйственного производства и поддержания высокого уровня технологической дисциплины. 

Президенту было доложено о социально-экономическом развитии, ходе весенне-полевых работ, также он ознакомился с организацией сева кукурузы на зерно в совхозе "Исток". Как проинформировали главу государства, по состоянию на 11 апреля в стране посеяно 718 тыс. га яровых культур, что составляет почти 30% от планируемого. При этом в Гомельской области этот показатель составляет 40,5%. 

Во время посещения хозяйства Президент также напомнил о своем требовании достижения средней зарплаты по стране в Br1 тыс. 

Кроме того, сегодня глава государства посещает ОАО "Речицадрев", где речь пойдет о вопросах модернизации и перспективах развития деревообрабатывающих предприятий.

Внимание! Все используемые и предоставляемые аудио-материалы, размещенные на сайте, являются собственностью их изготовителя (владельца прав) и охраняются Законом РБ "Об авторском праве и смежных правах", а также международными правовыми конвенциями. Вы можете использовать эти материалы только в том в случае, если использование производится с ознакомительными целями. Для прочих целей Вы должны купить лицензионную запись.
При любом использовании материалов c
сайта, ссылка на «Гомель FM» обязательна
На мобильную версию
2014