Гомельская область в этом году должна показать высокую культуру земледелия

Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время рабочей поездки в Гомельскую область, в частности, посещая совхоз "Исток" Речицкого района, сообщает БЕЛТА.

Глава государства отметил, что некоторые сельхозобъекты, в том числе фермы, приведены в порядок. "Культура высокая, и это должно быть везде", - потребовал Александр Лукашенко. Особое внимание он обратил на необходимость эффективного ведения сельскохозяйственного производства и поддержания высокого уровня технологической дисциплины.

Президенту было доложено о социально-экономическом развитии, ходе весенне-полевых работ, также он ознакомился с организацией сева кукурузы на зерно в совхозе "Исток". Как проинформировали главу государства, по состоянию на 11 апреля в стране посеяно 718 тыс. га яровых культур, что составляет почти 30% от планируемого. При этом в Гомельской области этот показатель составляет 40,5%.

Во время посещения хозяйства Президент также напомнил о своем требовании достижения средней зарплаты по стране в Br1 тыс.

Кроме того, сегодня глава государства посещает ОАО "Речицадрев", где речь пойдет о вопросах модернизации и перспективах развития деревообрабатывающих предприятий.