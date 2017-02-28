Гомельские реставраторы поделятся премудростями своего ремесла

Презентационное мероприятие «Старинные часы... опять идут» проведёт реставрационная мастерская Гомельского дворцово-паркового ансамбля. Мастерская существует уже восемь лет и за это время проделана значительная работа по возвращению многих артефактов к полноценной музейной жизни. Реставраторам есть чем поделиться. Во время презентации они ответят на вопросы, расскажут, что такое "музейная реставрация", познакомят c этапами проведения восстановительных работ, продемонстрируют реставрационный паспорт. Мероприятие пройдёт 3 марта. Начало в 16.00.