Гомельские ученые разрабатывают технологию лечения цирроза печени с помощью стволовых клеток

Ученые Гомельского медуниверситета разрабатывают технологию лечения цирроза печени с помощью стволовых клеток. Об этом сообщил исполнитель проекта, доцент Александр Скуратов. Он отметил, что хронические заболевания печени продолжают оставаться серьезной проблемой современной медицины. Только в Беларуси ежегодно циррозом печени заболевают 1,5 тысячи человек, а смертность от этого недуга составляет около 35 случаев на 1 тысячу населения и не имеет тенденции к снижению. Пересадка печени для многих пациентов недоступна из-за дефицита донорских органов и высокой стоимости операции. Поэтому актуальна разработка альтернативных подходов к лечению цирроза.