Сейчас в эфире:
Какая песня звучала в эфире?
с до
 
Далее в программе:
программа передач »
Погода в гомеле подробнее
Курсы валют
03.02.17
04.02.17
EUR
Евро
2.0875
2.0875
USD
Доллар США
1.9344
1.9344
RUB
Российских рублей
3.224
3.224
подробнее

Новости

все новости

Гомельские ученые разрабатывают технологию лечения цирроза печени с помощью стволовых клеток

03.02.2017 пятница

Ученые Гомельского медуниверситета разрабатывают технологию лечения цирроза печени с помощью стволовых клеток. Об этом сообщил исполнитель проекта, доцент Александр Скуратов. Он отметил, что хронические заболевания печени продолжают оставаться серьезной проблемой современной медицины. Только в Беларуси ежегодно циррозом печени заболевают 1,5 тысячи человек, а смертность от этого недуга составляет около 35 случаев на 1 тысячу населения и не имеет тенденции к снижению. Пересадка печени для многих пациентов недоступна из-за дефицита донорских органов и высокой стоимости операции. Поэтому актуальна разработка альтернативных подходов к лечению цирроза.

Внимание! Все используемые и предоставляемые аудио-материалы, размещенные на сайте, являются собственностью их изготовителя (владельца прав) и охраняются Законом РБ "Об авторском праве и смежных правах", а также международными правовыми конвенциями. Вы можете использовать эти материалы только в том в случае, если использование производится с ознакомительными целями. Для прочих целей Вы должны купить лицензионную запись.
При любом использовании материалов c
сайта, ссылка на «Гомель FM» обязательна
На мобильную версию
2014