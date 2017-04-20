Гомельский дворцово-парковый ансамбль сообщает об изменениях в работе в предстоящие выходные дни
20.04.2017 четверг
24 апреля для посещения будут доступны только башня обозрения и Зимний сад. Время работы – с 10 до 18 часов. А в день Радуницы, 25 апреля, все объекты дворцово-паркового ансамбля будут работать с 12 до 18 часов.
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