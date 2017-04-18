Гомельский областной суд вынес приговор по делу об убийстве 14-летней давности

Обвиняемый - 34-летний гомельчанин. Криминальная история произошла в мае 2002 года. Двое могилёвских предпринимателей, прибывшие в Гомель по делам, стали жертвами местной преступной группировки. Один из них смог выжить, другой скончался. Тогда же были осуждены пятеро преступнников. Нынешний обвиняемый проходил по делу в качестве свидетеля, на то время ему было 18 лет. Но спустя годы следствие доказало, что он наравне с остальными участвовал в разбое и убийстве. Обвиняемый приговорён к 18 годам лишения свободы в условиях усиленного режима.