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Гомельский пловец Евгений Цуркин выиграл два "серебра" на старте турнира Swim Open Stockholm

11.04.2017 вторник

Четыре награды завоевали белорусские пловцы на старте международного турнира Swim Open в Стокгольме. Егор Додолев выиграл финальный заплыв на 50 метров баттерфляем, выполнив квалификационный норматив для участия в чемпионате мира. Вторым финишировал гомельчанин Евгений Цуркин. Он также выиграл серебро и на 100 метрах баттерфляем. На третью ступень пьедестала почёта поднялся белорус Никита Цмыг – он третьим проплыл 50 метров на спине. Соревнования Swim Open Stockholm проводятся уже во второй раз. Побороться за медали в столицу Швеции приехали 930 атлетов из 25 стран.

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