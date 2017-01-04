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Госавтоинспекция нуждается в помощи очевидцев двух ДТП

04.01.2017 среда

28 ноября (примерно в 17:50 ) в Гомеле недалеко от моста через Сож в пятом микрорайоне неустановленный автомобиль при перестроении ударил 31-ю «Волгу», отчего её вынесло на полосу встречного движения. На «встречке» «Волга» столкнулась ещё с двумя авто - «Фольксваген Пассат» и «Форд Гелакси». Виновник аварии скрылся в направлении улицы Зайцева. 

 

Также Госавтоинспекции требуется помощь очевидцев наезда на пешехода, который был совершён 30 декабря в Гомеле. ДТП произошло в начале восьмого утра, в районе дома №59 по ул. Владимирова. Водитель автомобиля «Опель Зафира» сбил женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

 

Тех, кто располагает какой-либо информацией об этих ДТП, просят связаться с ГАИ по номерам телефонов: 68-44-44 или 68-26-28.

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